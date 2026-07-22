«А мы списки подготовим»: Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

По мнению народного избранника, депутатам необходимо лучше разбираться в устройстве армии и военной службе, поскольку соответствующий опыт есть далеко не у всех. Володин также предположил, что участие в сборах заставит парламентариев внимательнее относиться к законопроектам, связанным с Вооружёнными силами.