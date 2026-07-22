Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«А мы списки подготовим»: Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

Инициативу уже поддержали в Минобороны.

Источник: Клопс.ru

Депутатов Госдумы могут отправить на военные сборы во время предстоящего отпуска. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт Интерфакс в среду, 22 июля.

По мнению народного избранника, депутатам необходимо лучше разбираться в устройстве армии и военной службе, поскольку соответствующий опыт есть далеко не у всех. Володин также предположил, что участие в сборах заставит парламентариев внимательнее относиться к законопроектам, связанным с Вооружёнными силами.

Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен", — считает председатель Госдумы.

Предложение вице-спикера поддержал заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Ведомство готово обсудить сроки, продолжительность и содержание сборов, а Госдума — подготовить списки участников.

Владимир Путин подписал закон, по которому Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, проходивших или продолжающих службу по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше