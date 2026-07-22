«А мы списки подготовим»: Володин предложил отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков

Депутатов Госдумы могут отправить на военные сборы во время предстоящего отпуска. С такой инициативой выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передаёт Интерфакс в среду, 22 июля.
По мнению народного избранника, депутатам необходимо лучше разбираться в устройстве армии и военной службе, поскольку соответствующий опыт есть далеко не у всех. Володин также предположил, что участие в сборах заставит парламентариев внимательнее относиться к законопроектам, связанным с Вооружёнными силами.
Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен", — считает председатель Госдумы.
Предложение вице-спикера поддержал заместитель министра обороны Виктор Горемыкин. Ведомство готово обсудить сроки, продолжительность и содержание сборов, а Госдума — подготовить списки участников.
Владимир Путин подписал закон, по которому Россия не будет выдавать другим государствам иностранцев и лиц без гражданства, проходивших или продолжающих службу по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях.