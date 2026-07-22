Актриса Ксения Алферова раскритиковала родителей, которые не читают детям

Актриса Ксения Алферова назвала катастрофой воспитание современных детей с помощью умных гаджетов. Она уточнила, что современные родители все чаще полагаются на помощь «умных колонок», в которых нет ни любви, ни заботы. В связи с этим артистка заявила, что бесполезно критиковать детей за то, что они не хотят читать, если это не привито семьей.