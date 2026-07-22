Актриса Ксения Алферова раскритиковала родителей, которые не читают детям

Актриса Ксения Алферова назвала катастрофой воспитание современных детей с помощью умных гаджетов. Она уточнила, что современные родители все чаще полагаются на помощь «умных колонок», в которых нет ни любви, ни заботы. В связи с этим артистка заявила, что бесполезно критиковать детей за то, что они не хотят читать, если это не привито семьей.
— Они говорят — дети не читают. А вас самих ребенок давно видел с книгой? А вы ему на ночь читаете? Если спросить, сколько родителей читают детям на ночь, ужасающая будет статистика! Сейчас воспитанием детей занимается «умная колонка». Она с ними разговаривает, читает, музыку ставит. Это какая-то катастрофа, — подчеркнула артистка.
Она добавила, что компьютерные мультфильмы «глушат» и раздражают психику детей. По словам Алферовой, в них нет того тепла и задушевных разговоров с детьми, которые были в советских лентах, передает «КП».
28 мая 2025 года в Госдуме прошел круглый стол, посвященный защите детей от деструктивного контента. На нем лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что западный медиаконтент активно занимается воспитанием детей, что ставит под угрозу национальную безопасность.