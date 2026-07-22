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Артист NЮ Юрий Николаенко впервые рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем

Певец Юрий Николаенко, который занимается сразу несколькими музыкальными проектами, включая группу NЮ, рассказал о проблемах со здоровьем. По словам Николаенко, состояние его здоровья оставляло желать лучшего уже в детстве. Подробности на видео.

Певец Юрий Николаенко, который занимается сразу несколькими музыкальными проектами, включая группу NЮ, рассказал о проблемах со здоровьем. По словам Николаенко, состояние его здоровья оставляло желать лучшего уже в детстве. Подробности на видео.