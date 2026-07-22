Застройщики в Ростовской области заплатят за школы и детсады

Инфраструктурный взнос будут платить все девелоперы, работающие в рамках КРТ. Если по проекту нужны соцобъекты, застройщик строит их за свой счет и передает муниципалитету. Если инфраструктура уже есть, он вносит в областной бюджет безвозмездный платеж за дополнительную нагрузку.