В РФ впервые определили показатели для расчёта демпфера на импортируемый бензин

Ранее сообщалось, импорт белорусского бензина в Россию в июне достиг рекордных значений. За период с 1 по 25 июня объём поставок топлива из Белоруссии составил порядка 141 тысячи тонн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 100 тысяч тонн. При этом одновременно зафиксировано снижение объёмов экспорта бензина из республики в другие страны.