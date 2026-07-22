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Галибаф: Иран не позволит продавать нефть, когда сам не имеет такой возможности

Галибаф назвал ключевой принцип войны с США: «Либо все, либо никто».

Источник: Комсомольская правда

Тегеран не даст никому продавать нефть, если сам лишится подобной возможности. С таким заявлением выступил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

Политик напрямую связал стабильность региональной инфраструктуры с уровнем защищенности Ирана. По его мнению, обеспечить безопасность пролива реально исключительно при полном выводе оттуда американских солдат.

«В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не будет в безопасности», — подчеркнул Галибаф.

Галибаф также назвал ключевой принцип войны с США: «Либо все, либо никто».

Ранее CENTCOM сообщал, что в боях на Ближнем Востоке сейчас принимают участие свыше 50 тысяч военнослужащих Штатов. Причем операции выполняют как мужчины, так и женщины.

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