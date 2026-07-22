Прощание с актером Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля

«Прощание с Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля в театре, с 10.00 до 14.00. Двери будут открыты для всех, кому хотелось бы попрощаться или просто побыть рядом в это время. После, в 15.30, состоится кремация (по адресу Шафировский проспект, 12)», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».