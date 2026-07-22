Прощание с актером Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Прощание с актером, художественным руководителем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля, сообщил театр.
«Прощание с Дмитрием Поднозовым состоится 25 июля в театре, с 10.00 до 14.00. Двери будут открыты для всех, кому хотелось бы попрощаться или просто побыть рядом в это время. После, в 15.30, состоится кремация (по адресу Шафировский проспект, 12)», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
Театр «Особняк» ранее сообщил, что Поднозов ушел из жизни 20 июля. В театре отметили, что последние полгода артист боролся с онкологическим заболеванием. Актер долгое время боролся с раком легких, уточнили РИА Новости в его семье.
Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. В 1984 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), где учился в мастерской Рубена Агамирзяна.
Он был одним из основателей театра «Особняк», долгие годы являлся его художественным руководителем и ведущим актером труппы. Среди его заметных театральных работ — спектакли «Кроткая» по Федору Достоевскому, «Так говорил Заратустра» и отмеченный премией «Золотой софит» спектакль «Барьер».
Также Поднозов активно снимался в кино и на телевидении. Широкую известность ему принесли роли в сериалах «Мажор», «Тайны следствия», «Чернобыль» и «Тест на беременность». Его фильмография насчитывает более 200 работ.