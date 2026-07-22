Число неработающих американцев достигло рекордных 105,8 млн

Показатель оказался выше, чем во время финансового кризиса 2008 года и пандемии коронавируса. Только за месяц рабочую силу покинули ещё 832 тысячи граждан. При этом речь идёт не только о безработных. Статистика охватывает всех американцев старше 16 лет, которые не трудоустроены и не пытаются найти место, включая пенсионеров, студентов и людей с ограничениями по здоровью.