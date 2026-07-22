В Балтийске открыли две парковки, которые должны разгрузить улицы в разгар туристического сезона

В Балтийске заработали две новые стоянки, которые должны разгрузить улицы в разгар туристического сезона. Об этом администрация округа пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 22 июля.
Первую обустроили на месте заброшенного пустыря возле дома № 20 на улице Гоголя. Территорию выровняли, отсыпали грунт, расчистили кустарник и нанесли разметку. Парковка рассчитана на 20 машин, два места отвели и для водителей с инвалидностью.
Ещё 49 мест для машин появились на улице Чехова рядом с центральным городским пляжем, четыре из них предназначены для маломобильных граждан. Пока стоянка работает в тестовом режиме, а со следующего года за парковку на ней планируют брать плату.
В Балтийске начал работать туристско-информационный центр. В нём можно получить сведения об истории округа и экскурсионных программах, а также купить сувениры. В здании также оборудовали вместительный санузел.