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Чемпионам мира по футболу Гави и Руису подарили 153 кг помидоров

Футболисты сборной Испании Гави и Фабиан Руис получили 153 килограмма помидоров в честь победы на чемпионате мира 2026 года. Необычную награду игрокам вручили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.

Источник: Life.ru

Чемпионам мира Гави и Руису подарили 153 кг помидоров. Видео © X/ ZonaMixta_

Количество овощей определили по весу спортсменов. Полузащитнику «Пари Сен-Жермен» досталось 84,5 килограмма, а игроку «Барселоны» — 68,5. Так жители муниципалитета чествуют земляков, добившихся больших успехов в футболе. Местный сорт томатов называют «красной конфетой», а выращивание этой культуры считается одной из визитных карточек региона.

Подобный подарок ранее вручали ещё одному уроженцу города — чемпиону мира 2010 года Хесусу Навасу. Тогда футболист также получил столько овощей, сколько показали весы. На церемонии Гави и Руис назвали завоёванный титул уникальным и историческим событием. Вместе с ними победу отмечали родственники, соседи и Нavas.

Власти также решили назвать два муниципальных футбольных поля в честь новых чемпионов. Кроме того, в городе появится памятник Гави, Руису и Навасу.

Сборная Испании во второй раз стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в финале ЧМ-2026. Основное время завершилось без голов, а в дополнительном победу испанцам со счётом 1:0 принёс Ферран Торрес.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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