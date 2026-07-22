Чемпионам мира по футболу Гави и Руису подарили 153 кг помидоров

Подобный подарок ранее вручали ещё одному уроженцу города — чемпиону мира 2010 года Хесусу Навасу. Тогда футболист также получил столько овощей, сколько показали весы. На церемонии Гави и Руис назвали завоёванный титул уникальным и историческим событием. Вместе с ними победу отмечали родственники, соседи и Нavas.