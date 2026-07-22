Тепляковы заявили, что у них «намечается» десятый ребенок

2 июля Евгений Тепляков сообщил, что у его семьи с девятью детьми есть скидка на оплату коммунальных услуг в размере 30 процентов и финансовое пособие от Москвы в размере примерно 20 тысяч рублей. Мужчина подчеркнул, что также есть пособие для женщины, вставшей на учет по беременности. При этом он заявил, что не знает, почему оно одноразовое и составляет 600 рублей.