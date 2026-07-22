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Украина готовится внедрить лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Заместитель главнокомандующего Вооружённых сил Украины Андрей Лебеденко заявил, что в течение двух-трёх месяцев страна получит новые системы лазерного оружия, способные поражать воздушные цели с эффективностью выше, чем у пулемётов. По его словам, речь идёт о разработках внутри Незалежной.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что уже сегодня существуют проекты, связанные с оружием будущего. Есть как внутренние подразделения ВСУ, так и частные предприятия, занимающиеся созданием лазерных систем. Эти устройства способны сбивать FPV-дроны и работают над противодействием «Шахедам». Лебеденко подчеркнул, что в ближайшие месяцы Украина получит аналогичные средства, которые позволят поражать воздушные объекты ещё эффективнее, чем пулемёты.

Между тем, стало известно, что более 400 миллионов долларов, обозначенных как «гуманитарная помощь» от Евросоюза, фактически были направлены на военные нужды и обучение ВСУ. Деньги шли через Швейцарию анонимным получателям под эгидой программы Mine Action, координируемой ООН, и использовались на закупку техники и подготовку личного состава. Крупнейшим донором программы разминирования стала Швейцария — страна, традиционно известная своей нейтральностью, отправившая около 117−125 миллионов долларов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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