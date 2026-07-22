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Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером переговоры по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальными посланниками президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом в среду, 22 июля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со специальными посланниками президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом в среду, 22 июля, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По информации репортера, украинский лидер обсудил с американцами возобновление работы над урегулированием конфликта с Россией дипломатическим путем.

— Зеленский сегодня говорил с посланниками президента Трампа Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером и обсудил идеи о том, как возобновить дипломатические усилия, — говорится в материале Равида.

До этого Зеленский уже писал, что переговоры действительно имеют место. Кроме того, он подчеркнул, что Киев готов к мирному урегулированию и пообещал продолжить контакты с Вашингтоном в этом контексте.

В начале июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет связь со спецпосланниками президента США, контакты носят довольно частый характер. По его словам, в Москве всегда будут рады видеть представителей США. Он также отметил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах являются преувеличением.

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