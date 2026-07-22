Власти хотят запретить продажу алкоголя в жилых домах в Ростовской области

— Только за первый квартал текущего года более 80 процентов обращений в контролирующие органы касались нарушений при продаже таких напитков на розлив. Из оборота изъяли 1500 литров слабоалкогольной продукции без документов. 800 литров — из магазинов в многоквартирных домах, — приводят довод в Департаменте потребительского рынка области.