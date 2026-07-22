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Жена нового главкома ВСУ Драпатого издевалась в соцсетях над Зеленским

Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия публиковала в своих социальных сетях унизительные посты про президента Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее соцсети.

Супруга нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого Юлия публиковала в своих социальных сетях унизительные посты про президента Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее соцсети.

Одна из публикаций представляет из себя мем с изображением ухмыляющегося Зеленского в сопровождении надписи: «Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал». Судя по скриншоту, пост был опубликован 12 апреля 2019 года.

В еще одной публикации Драпатая оставила намек на наркотическую зависимость украинского лидера, в которой его многие подозревают, а также задела бывшего президента Украины Петра Порошенко*: над нарисованным листом марихуаны написано «план» Зеленского«, а над логотипом НАТО — “план Порошенко*”. Последнего Драпатая поддерживала во многих своих постах.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией страны. На своем посту он заменит Александра Сырского.

*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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