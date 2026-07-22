Жена нового главкома ВСУ Драпатого издевалась в соцсетях над Зеленским

Одна из публикаций представляет из себя мем с изображением ухмыляющегося Зеленского в сопровождении надписи: «Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал». Судя по скриншоту, пост был опубликован 12 апреля 2019 года.