Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Джорджа с 13-летием портретом

Сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцу Джорджу, исполнилось 13 лет. В честь этого события официальный аккаунт герцогов Уэльских в соцсетях опубликовал праздничный портрет подростка.
На снимке юный принц позирует в строгом костюме после церемонии выноса знамени, который традиционно празднуется в июне. Кроме того, Кенсингтонский дворец опубликовал небольшой ролик, в котором видно, как принц Джордж отдыхает на берегу океана вместе с младшим братом, принцем Луи.
13 июля принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили мужской финал теннисного турнира Уимблдона в одиночном разряде вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Для этого мероприятия Миддлтон выбрала платье зеленого оттенка, принц Уильям с сыном надели классические костюмы, а Шарлотта предпочла романтичное платье голубого цвета.
29 мая СМИ сообщили, что принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи воспитывают в духе максимальной близости к природе и активного образа жизни. По словам журналистов, принц Уильям и Кейт Миддлтон выпускают детей на улицу даже во время ливней.