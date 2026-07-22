Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили принца Джорджа с 13-летием портретом

На снимке юный принц позирует в строгом костюме после церемонии выноса знамени, который традиционно празднуется в июне. Кроме того, Кенсингтонский дворец опубликовал небольшой ролик, в котором видно, как принц Джордж отдыхает на берегу океана вместе с младшим братом, принцем Луи.