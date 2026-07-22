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Никита Михалков рассказал об уместности концертов на фронте

Никита Михалков впервые за долгое время вышел на сцену на открытии кинофестиваля и поделился своими размышлениями на важные темы. В частности, он рассказал, что думает о большом количестве праздничных мероприятий в непростые для страны времена. Насколько уместны все эти праздники и фестивали? — Ответ на видео.

Никита Михалков впервые за долгое время вышел на сцену на открытии кинофестиваля и поделился своими размышлениями на важные темы. В частности, он рассказал, что думает о большом количестве праздничных мероприятий в непростые для страны времена. Насколько уместны все эти праздники и фестивали? — Ответ на видео.