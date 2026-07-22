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Актриса Анжелика Каширина раскрыла секретный способ перестать хотеть есть сладкое

Известная по ролям в фильмах и сериалах («Анжелика», «Даешь молодежь») Анжелика Каширина рассказала, как она избавилась от желания есть сладкое. По словам артистки, которая консультировалась со специалистами, желание есть сладкое вполне можно подавить. Что для этого нужно делать- ответ на видео.

Известная по ролям в фильмах и сериалах («Анжелика», «Даешь молодежь») Анжелика Каширина рассказала, как она избавилась от желания есть сладкое. По словам артистки, которая консультировалась со специалистами, желание есть сладкое вполне можно подавить. Что для этого нужно делать — ответ на видео.