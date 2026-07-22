Ученые нашли причину одного из самых тяжелых симптомов болезни Альцгеймера

Ученые обнаружили, что проблемы со сном при болезни Альцгеймера связаны не только с образованием амилоидных бляшек, но и с чрезмерной активностью микроглии — иммунных клеток мозга. Когда их функционирование замедлили, мыши с этим заболеванием начали спать более чем на два часа дольше. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer s & Dementia.