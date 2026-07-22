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Ученые нашли причину одного из самых тяжелых симптомов болезни Альцгеймера

Иммунные клетки мозга вызывают нарушения сна при болезни Альцгеймера, выяснили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Ученые обнаружили, что проблемы со сном при болезни Альцгеймера связаны не только с образованием амилоидных бляшек, но и с чрезмерной активностью микроглии — иммунных клеток мозга. Когда их функционирование замедлили, мыши с этим заболеванием начали спать более чем на два часа дольше. Результаты работы опубликованы в журнале Alzheimer s & Dementia.

Расстройства сна считаются одними из ранних и наиболее мучительных проявлений болезни Альцгеймера. Пациенты сталкиваются с бессонницей и ночным беспокойством задолго до возникновения серьезных когнитивных нарушений. Ранее это явление объясняли в основном поражением нейронов, контролирующих смену сна и бодрствования.

Микроглия представляет собой собственную иммунную систему головного мозга. В здоровом состоянии эти клетки устраняют патогены и отходы, включая амилоидные бляшки, типичные для болезни Альцгеймера. Однако при хроническом воспалении микроглия сама начинает создавать трудности: она выделяет воспалительные молекулы, которые наносят вред нейронам.

В рамках нового эксперимента специалисты применили лекарственное средство, блокирующее ключевой сигнальный элемент, активирующий микроглию. У мышей с болезнью Альцгеймера после терапии заметно улучшились качество и длительность сна: грызуны спали в среднем на 2,5 часа дольше. Кроме того, количество амилоидных бляшек в их мозге уменьшилось — вероятно, потому что в период нормального сна мозг активнее избавляется от продуктов обмена.

Ученые предполагают, что «воспалительный» механизм нарушений сна может быть характерен для многих нейродегенеративных заболеваний. Это открывает новые возможности: противовоспалительные препараты способны не только уменьшать симптоматику, но и замедлять само развитие патологического процесса.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская назвала тревожные симптомы при ухудшении памяти.