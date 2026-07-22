Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США

По данным СМИ, функционеров остановили сотрудники ФБР в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. У представителей AFA потребовали мобильные телефоны и другие электронные устройства, из-за чего вылет делегации в Буэнос-Айрес задержался более чем на два часа.