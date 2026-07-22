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Главу Ассоциации футбола Аргентины задержали в США

СМИ сообщили о задержании Клаудио Тапии в аэропорту Нью-Йорка. Ассоциация футбола Аргентины позднее опровергла эти сведения.

Источник: Аргументы и факты

Главу Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапию и других представителей организации задержали перед вылетом из США, сообщает ТАСС. Инцидент произошел после завершения чемпионата мира по футболу.

По данным СМИ, функционеров остановили сотрудники ФБР в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. У представителей AFA потребовали мобильные телефоны и другие электронные устройства, из-за чего вылет делегации в Буэнос-Айрес задержался более чем на два часа.

Сообщалось, что Тапия должен дать показания в суде Южного округа Флориды 30 июля. Следователей интересуют финансовые и коммерческие сделки AFA, в том числе деятельность компании TourProdEnter, выступавшей агентом ассоциации по спонсорским контрактам, товарищеским матчам и правам на телетрансляции.

Позднее Ассоциация футбола Аргентины назвала сообщения о задержании руководителей и изъятии электронных устройств не соответствующими действительности. В AFA также заявили, что судебная повестка была направлена не Тапии, а третьему лицу.

Ранее сообщалось, что федеральная прокуратура и ФБР изучают финансовые операции Ассоциации футбола Аргентины через несколько американских банков. В центре расследования оказалась TourProdEnter LLC, получившая по связанным с AFA контрактам не менее $260 млн.

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