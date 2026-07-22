Ким рассказала о поддержке продавцов WB при помощи «симулятора продаж»

Первая волна ударов пришлась на ночь 18 июля 2026 года. Около 02:00 беспилотники атаковали склады в Котовске (Тамбовская область, 108 тыс. кв. м) и Электростали (Московская область, 250 тыс. кв. м). БПЛА были снаряжены не только взрывчаткой, но и поражающими элементами, нацеленными на поражение людей, а не на разрушение конструкций, сообщал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. На подлете к Котовску силы ПВО сбили 28 дронов, но часть достигла целей. Вторая волна — спустя четыре дня, в ночь на 22 июля — ударила по складам в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Следственный комитет квалифицировал обе атаки как теракт. Во время двух атак погибли восемь человек, десятки — пострадали. Склад в Котовске возобновил прием поставок уже 23 июля.