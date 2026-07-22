Ким рассказала о поддержке продавцов WB при помощи «симулятора продаж»

Гендиректор Wildberries Татьяна Ким на пресс-конференции 22 июля раскрыла детали мер поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на склады маркетплейса.
В первую очередь они коснутся продавцов с самым маленьким оборотом. «Самые маленькие, самые незащищенные слои наших предпринимателей, их порядка 88 тыс. человек, чьи товары были размещены на складе в Электростали, сегодня получат или увидят на своих балансах отражение первых мер финансовой поддержки», — сказала Ким.
Для средних и крупных продавцов, на которых приходятся основные продажи площадки, пакеты мер еще дорабатываются. Ключевой новый инструмент, который разрабатывает компания, — так называемый симулятор продаж. Механизм предполагает, что продавцы будут получать выплаты так, «как будто бы товары продаются со склада»: «С той скоростью, с теми ценами, с теми скидками — как они бы продавались, если бы находились на складах», — уточнила Ким.
Ким объяснила, что задержка с мерами поддержки по сравнению с пожаром на складе в Шушарах в январе 2024-го связана с желанием усовершенствовать механизмы компенсации.
Среди других инициатив — переговоры с ФНС о налоговых послаблениях. Также разворачивается кредитная поддержка. Собственный банк Wildberries уже запустил специальные условия, к инициативе подключились ВТБ и Сбербанк, предложив льготное финансирование для селлеров. Также маркетплейс упрощает условия досрочного вывода средств.
Ким признала, что в оферте Wildberries содержится пункт, освобождающий компанию от ответственности за потери, связанные с террористическими атаками и БПЛА. Новая редакция оферты вступила в силу 7 июля 2026 года — за 11 дней до первой атаки. Несмотря на это, Ким заверила, что компания «не бросит продавцов». Также Wildberries выступил с инициативой по изменению страхового законодательства, чтобы создать механизмы защиты от военных рисков для любого бизнеса. В Госдуму уже внесено соответствующее предложение.
Как атаковали склады Wildberries.
Первая волна ударов пришлась на ночь 18 июля 2026 года. Около 02:00 беспилотники атаковали склады в Котовске (Тамбовская область, 108 тыс. кв. м) и Электростали (Московская область, 250 тыс. кв. м). БПЛА были снаряжены не только взрывчаткой, но и поражающими элементами, нацеленными на поражение людей, а не на разрушение конструкций, сообщал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. На подлете к Котовску силы ПВО сбили 28 дронов, но часть достигла целей. Вторая волна — спустя четыре дня, в ночь на 22 июля — ударила по складам в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Следственный комитет квалифицировал обе атаки как теракт. Во время двух атак погибли восемь человек, десятки — пострадали. Склад в Котовске возобновил прием поставок уже 23 июля.
Что будет с товарами и логистикой после атак на склады Wildberries.
По состоянию на 20−21 июля компания вернула в отображение остатки товаров на складах в Тамбове и Электростали — по состоянию на момент начала атак. Аналогичная процедура будет проведена по складам в Краснодаре и Невинномысске, атакованным в ночь на 22 июля. Кнопка вывода товара появится «буквально в течение суток», но Ким попросила продавцов отнестись с пониманием: приоритет логистических мощностей — доставка покупателям. Объем безвозвратно утраченных товаров пока не подсчитан. Известно, что общая площадь складских мощностей Wildberries — 5,2 млн кв. м, из них склад в Электростали — около 350 тыс. кв. м.
Ким заявила, что все склады компании уже длительное время оснащены мерами безопасности, применяемыми на крупных промышленных комплексах.
«Могу заверить, что уже достаточно длительное время, ну, там, не знаю, сколько, может быть, месяц, может, там, полтора, наши все склады оснащены всеми теми мерами безопасности, которые применяются на всех крупных промышленных комплексах, в том числе и защитой ПВО», — сообщила Ким. По ее словам, сейчас компания задумалась над тем, чтобы перестроить «инфраструктуру хранения товаров». «Ищем сейчас новые складские помещения меньшего размера», — добавила глава компании.
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