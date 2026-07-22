Олег Газманов поделился секретом мужского здоровья в любом возрасте

Народный артист РФ Олег Газманов в беседе с «МК» рассказал, что одним из главных увлечений детства называет гимнастику.
По его словам, несмотря на проблемы со здоровьем и запрет матери, он тайком сбегал на тренировки. Позже он смог добиться отличных результатов в спорте, победив на нескольких важных турнирах в СССР.
«Вот я для себя разработал и советую — мужчина должен как минимум один раз в день вспотеть. Неважно, какая нагрузка, тогда мотор работает», — сказал артист.
Как писал сайт KP.RU, 22 июля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму эстрадному певцу, композитору и поэту Олегу Газманову по случаю его 75-летия.
Глава государства подчеркнул, что активная гражданская позиция Газманова, а также его большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив заслуживают глубокого уважения.