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Олег Газманов поделился секретом мужского здоровья в любом возрасте

Газманов посоветовал каждому россиянину потеть хотя бы раз в день.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РФ Олег Газманов в беседе с «МК» рассказал, что одним из главных увлечений детства называет гимнастику.

По его словам, несмотря на проблемы со здоровьем и запрет матери, он тайком сбегал на тренировки. Позже он смог добиться отличных результатов в спорте, победив на нескольких важных турнирах в СССР.

«Вот я для себя разработал и советую — мужчина должен как минимум один раз в день вспотеть. Неважно, какая нагрузка, тогда мотор работает», — сказал артист.

Как писал сайт KP.RU, 22 июля президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму эстрадному певцу, композитору и поэту Олегу Газманову по случаю его 75-летия.

Глава государства подчеркнул, что активная гражданская позиция Газманова, а также его большой личный вклад в реализацию общественно значимых инициатив заслуживают глубокого уважения.