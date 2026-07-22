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Крамник сообщил, что CAS зарегистрировал его апелляцию на дисквалификацию

Гроссмейстер был дисквалифицирован на один год за нарушение кодекса этики.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию российского гроссмейстера Владимира Крамника на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) о его отстранении от соревнований. Об этом 14-й чемпион мира сообщил на своей странице в соцсети Х.

Ранее ТАСС сообщал, что гроссмейстер был дисквалифицирован на один год за нарушение кодекса этики. 16 июля Крамник заявил, что подал апелляцию в CAS.

«Обращение против FIDE официально зарегистрировано в CAS, обе стороны официально уведомлены, производство начато», — написал Крамник.

1 ноября прошлого года Международная шахматная федерация подала жалобу на Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес американца Даниэла Народицкого. Решение о подаче жалобы было принято из-за обвинений, которые Крамник публично высказывал в адрес Народицкого и чешского шахматиста Давида Навары. FIDE отмечала, что были приведены примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник также выложил на своей странице в Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com. Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни.