В Калининграде прошел яркий и мощный этап областного чемпионата по дрифту

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В Калининграде прошел второй этап областного чемпионата по дрифту. На трассе у стадиона «Ростех Арена» за победу боролись 10 участников.
Соревнования прошли в рамках официального чемпионата Калининградской области по автоспорту 2026 в дисциплине «дрифт».
Лучшим в личном зачете стал Максим Куркин из команды «Morgan Racing B43». Этот же коллектив занял первое место в командном зачете. Гонщики показали зрителям зрелищные заезды с эффектными заносами, высокой скоростью и борьбой за каждый поворот.
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