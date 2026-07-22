Дегтярев назвал IBU и World Athletics самыми «отмороженными» федерациями

— Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное. Сейчас процесс идет, может занять месяцы, может, полгода, а может — опа и решение, как 7 июля. Знаю и слышу во время переговоров раздражение и непонимание, — отметил министр в эфире радио «Комсомольская правда».