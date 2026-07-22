Дегтярев назвал IBU и World Athletics самыми «отмороженными» федерациями

Международный союз биатлонистов (IBU) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) являются самыми «отмороженными» федерациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям. Об этом в среду, 22 июля, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
— Ждали июльского совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, решение отрицательное. Сейчас процесс идет, может занять месяцы, может, полгода, а может — опа и решение, как 7 июля. Знаю и слышу во время переговоров раздражение и непонимание, — отметил министр в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) есть недоумение и раздражение, и добавил, что организация будет отстаивать свой авторитет, как публично, так и в частном порядке.
7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, представители организации пообещали помогать россиянам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях.