Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

Послы ЕС продолжат попытки принять новый 21-й пакет антироссийских санкций в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз не смог согласовать предложенный ЕК проект 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель Брюсселя.

«Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что послы ЕС в ходе встречи в Брюсселе обсудили сокращенный вариант 21-го пакета санкций против России. По словам представителя Евросоюза, объединение продолжит попытки принять новый список ограничений в ближайшие дни.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия может пойти на уступки и изменить некоторые положения 21-го санкционного пакета в связи с позицией Греции. Как подчеркнули представители Афин, инициатива ЕК противоречит экономическим интересам самого объединения.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше