Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия может пойти на уступки и изменить некоторые положения 21-го санкционного пакета в связи с позицией Греции. Как подчеркнули представители Афин, инициатива ЕК противоречит экономическим интересам самого объединения.