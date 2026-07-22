Евросоюз вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против России

Европейский союз не смог согласовать предложенный ЕК проект 21-го пакета антироссийских санкций. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель Брюсселя.
«Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия может пойти на уступки и изменить некоторые положения 21-го санкционного пакета в связи с позицией Греции. Как подчеркнули представители Афин, инициатива ЕК противоречит экономическим интересам самого объединения.
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