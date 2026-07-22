В Госдуме предложили давать женщинам баллы за детей

Панеш отметил, что многие женщины в период воспитания детей не имеют официального дохода и не могут накопить достаточное количество баллов. Он напомнил, что многодетные матери с пятью и более детьми уже получили перерасчет пенсий. Депутат пояснил, что если женщина родила четверых детей, ее ежемесячная прибавка к пенсии превысит 5000 рублей.