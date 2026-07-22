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В Госдуме предложили давать женщинам баллы за детей

3 балла за первого ребенка предложили давать матерям.

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил начислять женщинам дополнительные пенсионные баллы за каждого ребенка. Инициатива касается и жительниц Волгограда, где стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля.

Как сообщил парламентарий ТАСС, он предлагает закрепить в законодательстве начисление 3 баллов за первого ребенка, 5 — за второго, 7 — за третьего и 10 — за четвертого и последующих. По словам депутата, материнство является трудом, который государство должно ценить наравне с официальной работой.

Панеш отметил, что многие женщины в период воспитания детей не имеют официального дохода и не могут накопить достаточное количество баллов. Он напомнил, что многодетные матери с пятью и более детьми уже получили перерасчет пенсий. Депутат пояснил, что если женщина родила четверых детей, ее ежемесячная прибавка к пенсии превысит 5000 рублей.

Депутат добавил, что многодетные матери уже имеют право на досрочный выход на пенсию: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет.

Ранее сообщалось о массовых жалобах волгоградцев в Роспотребнадзор.

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