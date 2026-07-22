Дегтярёв назвал федерации биатлона и лёгкой атлетики самыми «отмороженными»

Ранее Дегтярёв заявил, что ФИФА понимает необходимость вернуть российские сборные и клубы на международные турниры. Основные сложности сейчас связаны с позицией УЕФА. Ранее Международная федерация футбола сообщила, что изучит новые рекомендации МОК об отмене ограничений в отношении спортсменов из РФ. Однако окончательное решение зависит не только от неё. Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Сроки возможного возвращения пока не определены.