КСИР: южный маршрут Ормузского пролива заминирован, судам не стоит туда ходить

Иранские войска заминировали южный маршрут Ормузского пролива, международным судам не стоит туда направляться. Об этом предупредил представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби на своей странице в соцсети Х.
По его словам, теперь ни один корабль не сможет пройти по южной части пролива. Поскольку в этой части морского маршрута заложены мощные бомбы. Мохеби подчеркнул, что того, кто туда направится, ждет неминуемая смерть.
«Маршрут к югу от Ормузского пролива заминирован. Проход по нему — это путь к гибели ваших инвестиций. Не дайте США себя обмануть», — написал он военный.
KP.RU прежде сообщал, что американская разведка усомнилась в целесообразности ударов по Ирану. Известно, что сейчас конфликтующие стороны активно бьют по военным целям друг друга. На этом фоне разведка считает, что Вашингтону стоит пересмотреть операцию, поскольку Тегеран при продолжении атак не будет смягчать политику.