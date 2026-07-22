В Петербурге предложили ввести водительские права для самокатчиков

Ранее Ассоциация операторов микромобильности запустила чат-боты для жалоб на самокатчиков в «Максе» и «ВКонтакте». Пользователь может указать место и время нарушения, а также прикрепить фотографию или видео. Система направит обращение владельцу самоката и позволит следить за его рассмотрением. Оператор может предупредить нарушителя, назначить штраф или заблокировать его аккаунт. Боты принимают жалобы только на арендные электросамокаты и работают более чем в 200 городах России, Белоруссии и Казахстана. За год аналогичный сервис в телеграме обработал свыше 300 тыс. обращений.