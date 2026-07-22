У лыжников Александра Большунова и Анны Жеребятьевой родилась дочь

Супруга трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова Анна Жеребятьева сообщила, что в их семье родилась дочь. О радостном событии она рассказала в социальных сетях.
Малышку назвали Оливия.
— Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка! Любим сильно. Твои мама, папа и сестренка Ева, — написала Жеребятьева.
В начале июля стало известно, что у российского блогера Алексея Столярова и чемпионки по бальным танцам Веры Бондаревой родился сын.
10 июня стало известно, что Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе Meltisss. На мероприятии присутствовала жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка — заведение принадлежит ее дочери от тренера Александра Жулина Александре Жулиной. Несколько лет назад Елизавета Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова.