У лыжников Александра Большунова и Анны Жеребятьевой родилась дочь

10 июня стало известно, что Елизавета Пескова, старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в третий раз станет матерью. 28-летнюю девушку в положении заметили на открытии веранды кафе Meltisss. На мероприятии присутствовала жена Пескова, фигуристка Татьяна Навка — заведение принадлежит ее дочери от тренера Александра Жулина Александре Жулиной. Несколько лет назад Елизавета Пескова вышла замуж за бизнесмена Даниила Ромашова.