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В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В жилом доме в центре Москвы произошло возгорание, пожарные ликвидируют его, сообщает столичное управление МЧС.

Источник: РБК

Пожар в Москве.

В жилом доме в центре Москвы произошло возгорание, пожарные ликвидируют его, сообщает столичное управление МЧС.

«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Гончарная, 26, к. 1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация об инциденте уточняется, добавили в ведомстве.

Материал дополняется.

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