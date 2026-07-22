В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

Пожар в Москве.
В жилом доме в центре Москвы произошло возгорание, пожарные ликвидируют его, сообщает столичное управление МЧС.
«В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Гончарная, 26, к. 1. Происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация об инциденте уточняется, добавили в ведомстве.
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