Армия России поразила сухогрузы и балкер ВСУ в Чёрном море и порту Черноморск. Видео © Минобороны РФ.
«Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА “Герань-4 сикер” по четырём морским судам типа “сухогруз” и одному судну типа “балкер” в акватории Чёрного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», — уточнили в ведомстве.
Вооружённые силы России продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».
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