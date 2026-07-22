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Армия России поразила сухогрузы и балкер ВСУ в Чёрном море и порту Черноморск

Военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. Соответствующая информация опубликована Министерством обороны России.

Источник: Life.ru

Армия России поразила сухогрузы и балкер ВСУ в Чёрном море и порту Черноморск. Видео © Минобороны РФ.

«Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА “Герань-4 сикер” по четырём морским судам типа “сухогруз” и одному судну типа “балкер” в акватории Чёрного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», — уточнили в ведомстве.

Вооружённые силы России продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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