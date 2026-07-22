Армия России поразила сухогрузы и балкер ВСУ в Чёрном море и порту Черноморск

Вооружённые силы России продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».