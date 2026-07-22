Пиво дешевле воды: Туристы в Румынии в шоке от цен на популярном курорте Мамая

Хозяева отелей и заведений общепита объясняют повышение цен ростом налогов, а также расходов на зарплаты сотрудникам и коммунальные услуги. На этом фоне сами румыны всё чаще выбирают для отпуска Болгарию, Грецию или Турцию. А на местном побережье остаются в основном те, кому достались путёвки от государства.