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Раскрыты главные правила, сохраняющие здоровье мозга

Психолог Карабаева: для здоровья мозга нужны умственная и физическая активность.

Источник: Комсомольская правда

Проблема информационной перегрузки превратилась в реальный фактор риска для психического и физического здоровья. О том, как сохранить здоровье мозга, в разговоре с aif.ru рассказала психолог Юлия Карабаева.

«Многие люди даже не подозревают, что их недомогание связано именно с переизбытком информации», сказала она, отметив, что постоянная «включенность» может вызывать частые головные боли и головокружения, повышение артериального давления, тошноту, ощущение нереальности происходящего и депрессию.

Специалист назвала пять главных направлений для здоровья мозга: умственная активность, эмоциональное благополучие, физическая активность, здоровое питание, сон и отдых.

360.ru сообщил, что постоянный качественный отдых и новые навыки могут защитить мозг от болезни Альцгеймера и Паркинсона. Людям в возрасте 50−70 лет полезны новые впечатления и перезагрузка нервной системы, к ним можно отнести, например, получение второго образования или смену профессии.