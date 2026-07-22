Раскрыты главные правила, сохраняющие здоровье мозга

«Многие люди даже не подозревают, что их недомогание связано именно с переизбытком информации», сказала она, отметив, что постоянная «включенность» может вызывать частые головные боли и головокружения, повышение артериального давления, тошноту, ощущение нереальности происходящего и депрессию.