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Иран предупредил о разрастании конфликта в случае эскалации со стороны США

ВС Ирана заявили, что угрозы со стороны США приведут только к расширению конфликта за пределы региона.

Источник: Комсомольская правда

Иран предупредил о разрастании масштабов конфликта на Ближнем Востоке в случае эскалации боевых действий со стороны США. Об этом говорится в заявлении иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

«Если угрозы США будут реализованы, Вооруженные силы Ирана не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктуры региона станет объектом ударов», — сообщают ВС Ирана.

Как подчеркнула иранская сторона, угрозы со стороны США приведут лишь к расширению боевых действий за пределы региона.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Ирана зафиксировали наращивание военного присутствия США в регионе. Как уточнил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, Тегеран должным образом готовится к любым провокациям со стороны Вашингтона.

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