Иран предупредил о разрастании конфликта в случае эскалации со стороны США

«Если угрозы США будут реализованы, Вооруженные силы Ирана не позволят экспортировать ни одной капли нефти, а нефтяная, газовая, электроэнергетическая и экономическая инфраструктуры региона станет объектом ударов», — сообщают ВС Ирана.
Как подчеркнула иранская сторона, угрозы со стороны США приведут лишь к расширению боевых действий за пределы региона.
Ранее KP.RU сообщал, что власти Ирана зафиксировали наращивание военного присутствия США в регионе. Как уточнил спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф, Тегеран должным образом готовится к любым провокациям со стороны Вашингтона.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше