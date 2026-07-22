Российская армия ударила по четырем сухогрузам и балкеру ВСУ

В тот же день стало известно, что Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили атаковать порты Украины, которые используются в рамках доставки военных грузов для украинской армии. В результате были поражены два морских судна, а также объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.