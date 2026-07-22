Российская армия ударила по четырем сухогрузам и балкеру ВСУ

Российская армия нанесла удары по четырем сухогрузам и балкеру, которые доставляли грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогруза и балкер в акватории Черного моря и в порту «Черноморск», — говорится в публикации.
Также 22 июля военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская судоходная компания Maersk, занимающаяся контейнерными перевозками по морю, покидает одесский порт из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани. Он отметил, что в таких ситуациях страховщики, как правило, приостанавливают полисы военного риска, выставляя в качестве причин всевозможные форс-мажорные обстоятельства.
В тот же день стало известно, что Вооруженные силы России минувшей ночью продолжили атаковать порты Украины, которые используются в рамках доставки военных грузов для украинской армии. В результате были поражены два морских судна, а также объекты инфраструктуры и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.