Жительница Тюмени спутала с ульями обнаруженную на даче криптоферму

Жительница Тюмени в понедельник, 19 июля, обнаружила на своем участке криптоферму, которую поначалу приняла за пчелиные ульи. После того как женщина поняла, что находится на ее земле, она обратилась в полицию. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области.
По данным журналистов, женщина приобрела дачу в 2025 году и почти год там не была, а когда приехала, нашла там 5−6 небольших аппаратов. На данный момент правоохранители не выявили серьезного материального ущерба.
— Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, будет дана правовая оценка произошедшему, — передает РИА Новости.
12 января в Бурятии правоохранители остановили работу мобильной криптофермы, которая двигалась вдоль линий электропередачи и нелегально подключалась к энергосетям. За несколько дней работы создатели устройства нанесли ущерб на сумму около трех миллионов рублей. По факту случившегося в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба с помощью обмана или злоупотребления доверием.