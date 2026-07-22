Жительница Тюмени спутала с ульями обнаруженную на даче криптоферму

Жительница Тюмени в понедельник, 19 июля, обнаружила на своем участке криптоферму, которую поначалу приняла за пчелиные ульи. После того как женщина поняла, что находится на ее земле, она обратилась в полицию. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Тюменской области.