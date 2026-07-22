Прощание с актером Дмитрием Поднозовым пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге

Господин Поднозов стал одним из основателей театра «Особняк», созданного в 1989 году. Он был художественным руководителем театра, а также исполнял роли в постановках по произведениям Федора Достоевского, Фридриха Ницше, Карла Густава Юнга и других авторов. Известен по ролям в фильмах и сериалах «Тайны следствия», «Мажор», «Духless 2», «Ледокол», «Среда обитания» и другим.