Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

Логистические комплексы компании подверглись ударам 18 и 22 июля.

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Правительство Ярославской области опровергло появившуюся в соцсетях информацию о порядке оформления предпринимателями компенсаций от властей за ущерб, понесенный в результате атаки ВСУ на логистические центры Wildberries.

«В социальных сетях распространяется информация о том, что власти Ярославской области опубликовали порядок оформления компенсаций и перечень документов, необходимых для получения выплат предпринимателям, чьи товары были повреждены в логистических центрах Wildberries. Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении правительства в «Максе».

Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. СК возбудил уголовные дела о терактах. Кроме того, минувшей ночью БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье).

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше