В Ярославской области опровергли данные о компенсациях после атак ВСУ на Wildberries

Утром 18 июля стало известно, что логистические комплексы компании Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область) подверглись атаке БПЛА ВСУ. В Московском регионе из-за падения БПЛА также произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. СК возбудил уголовные дела о терактах. Кроме того, минувшей ночью БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье).