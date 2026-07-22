Алгоритм вместо интуиции: как 17-летняя школьница научила нейросеть подбирать собаку под характер хозяина

— Главная особенность сайта Аглаи Маренковой заключается в том, что это не просто очередная доска объявлений, а интеллектуальный рекомендательный сервис. Система работает как персональный консультант: анализирует ответы пользователя и предлагает не просто подходящих по параметрам питомцев, а животных, совместимых с человеком по характеру, — отметила руководитель детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Анна Ширяева.