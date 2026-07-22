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Алгоритм вместо интуиции: как 17-летняя школьница научила нейросеть подбирать собаку под характер хозяина

Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Аглая Маренкова разработала веб-сервис, который помогает подобрать домашнее животное с учетом образа жизни будущего владельца.

Выпускница детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Аглая Маренкова разработала веб-сервис, который помогает подобрать домашнее животное с учетом образа жизни будущего владельца.

Платформа предлагает пользователю пройти небольшой опрос, после которого формирует персональные рекомендации. Алгоритм учитывает породу, возраст, жилищные условия, опыт самого человека и характер питомца.

— Главная особенность сайта Аглаи Маренковой заключается в том, что это не просто очередная доска объявлений, а интеллектуальный рекомендательный сервис. Система работает как персональный консультант: анализирует ответы пользователя и предлагает не просто подходящих по параметрам питомцев, а животных, совместимых с человеком по характеру, — отметила руководитель детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА Анна Ширяева.

По ее словам, проект демонстрирует, как современные ИТ-компетенции — программирование на языке Питон, веб-разработка и работа с базами данных — помогают создавать социально значимые решения.

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