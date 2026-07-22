Лыжник Большунов и его жена Анна сообщили о рождении дочери Оливии

Примечательно, что Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) в прошлом также была профессиональной лыжницей: в ее копилке есть титул чемпионки мира среди юниоров в эстафете, две золотые медали юниорских мировых первенств по лыжероллерам и звание чемпионки России в эстафете. Спортивную карьеру она завершила в 2021 году из-за проблем с позвоночником.