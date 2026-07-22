Лыжник Большунов и его жена Анна сообщили о рождении дочери Оливии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов сообщил о рождении второй дочери. Об этом спортсмен и его супруга Анна рассказали в соцсетях.
«Сегодня в нашу семью пришла новая большая любовь. Наша Оливия. Добро пожаловать, малышка!» — гласит совместная публикация пары.
Известно, что оформившие брак в 2021 году супруги уже воспитывают старшую дочь Еву, которая появилась на свет в 2022 году.
В активе Александра Большунова три золотые, четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали. На чемпионатах мира он завоевывал золотую, шесть серебряных и одну бронзовую награды. Кроме того, лыжник дважды побеждал в общем зачете Кубка мира и в престижной многодневной гонке «Тур де Ски».
Примечательно, что Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева) в прошлом также была профессиональной лыжницей: в ее копилке есть титул чемпионки мира среди юниоров в эстафете, две золотые медали юниорских мировых первенств по лыжероллерам и звание чемпионки России в эстафете. Спортивную карьеру она завершила в 2021 году из-за проблем с позвоночником.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Сьестрем родила в карете скорой помощи.