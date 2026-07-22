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ESO: астрономы обнаружили первый спутник за границами Солнечной системы

Астрономы ESO, возможно, впервые нашли луноподобный спутник за пределами Солнечной системы.

Источник: Аргументы и факты

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) сообщили о возможном обнаружении первого в истории естественного спутника за пределами Солнечной системы. Объект найден с помощью Очень большого телескопа в системе CD-35 2722, однако его статус вызывает вопросы.

В отличие от привычных лун, этот объект вращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика — тела, которое слишком массивно для планеты, но является слишком легким для звезды. Сам коричневый карлик обращается вокруг звезды CD-35 2722, масса которой вдвое меньше Солнца.

«Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы», — говорится в пресс-релизе ESO.

Масса предполагаемого экзоспутника как минимум сравнима с массой Юпитера, тогда как коричневый карлик тяжелее Юпитера более чем в 30 раз.

«Объект довольно массивен, чтобы считаться планетой, но он не обращается вокруг звезды. Это подталкивает нас к тому, чтобы считать его луной, хотя он совсем не похож на небольшие каменные спутники Солнечной системы», — сказано в сообщении.

Несмотря на более чем 6 тысяч подтвержденных экзопланет, достоверных доказательств существования экзолун пока нет. Есть лишь несколько кандидатов с ограниченными данными.

Ранее сообщалось, что астрономы впервые нашли объяснение загадочным «маленьким красным точкам» в космосе.