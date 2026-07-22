Невролог Кадымова рассказала, когда при головной боли нужно вызывать врача

Скорая помощь требуется, если при головной боли появилась слабость в руке или ноге, возникли перекос лица, нарушение речи, необычная или длительная аура, либо если обычные препараты не помогают снять боль. Кадымова пояснила, что такие симптомы могут быть не только при мигрени, но и при инсульте.