Невролог Кадымова рассказала, когда при головной боли нужно вызывать врача

Головная боль может сопровождается другими тревожными симптомами, которые требуют немедленной консультации врача, рассказала в интервью «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, врач-невролог Наталья Кадымова.
По ее словам, врача следует вызывать, если головная боль появилась внезапно и быстро достигла максимальной интенсивности, а также если приступ развивается необычно.
Скорая помощь требуется, если при головной боли появилась слабость в руке или ноге, возникли перекос лица, нарушение речи, необычная или длительная аура, либо если обычные препараты не помогают снять боль. Кадымова пояснила, что такие симптомы могут быть не только при мигрени, но и при инсульте.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Скандинавского Центра Здоровья Наталья Васюкова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что для здорового человека две-три чашки кофе в день скорее полезны для сердца, если пить его в определенное время. По словам врача, кофе лучше насладиться через час после пробуждения, не натощак, до четырех вечера.