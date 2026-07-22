На Летнем озере появились скамейки-диваны для горожан, которым тяжело сидеть без спинки

«Это дополнительно к имеющимся обычным скамейкам и лежакам. Дело в том, что рядом находится медицинское учреждение, где проходят лечение в том числе участники СВО. Им и многим другим горожанам по состоянию здоровья удобнее будет сидеть на скамейках со спинками», — отметила чиновница, добавив, что до конца лета у водоёма также планируют высадить новые растения.