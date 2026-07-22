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На Летнем озере появились скамейки-диваны для горожан, которым тяжело сидеть без спинки

До конца лета здесь также планируют высадить новые растения.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на территории Летнего озера поставили 14 скамеек-диванов. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 22 июля.

«Это дополнительно к имеющимся обычным скамейкам и лежакам. Дело в том, что рядом находится медицинское учреждение, где проходят лечение в том числе участники СВО. Им и многим другим горожанам по состоянию здоровья удобнее будет сидеть на скамейках со спинками», — отметила чиновница, добавив, что до конца лета у водоёма также планируют высадить новые растения.

После благоустройства озера в 2019 году у горожан возникли вопросы к скамейкам без спинок. В мэрии ответили, что такая модель подходит для городской среды.

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