На Летнем озере появились скамейки-диваны для горожан, которым тяжело сидеть без спинки

В Калининграде на территории Летнего озера поставили 14 скамеек-диванов. Об этом сити-менеджер Елена Дятлова написала в своём телеграм-канале в среду, 22 июля.
«Это дополнительно к имеющимся обычным скамейкам и лежакам. Дело в том, что рядом находится медицинское учреждение, где проходят лечение в том числе участники СВО. Им и многим другим горожанам по состоянию здоровья удобнее будет сидеть на скамейках со спинками», — отметила чиновница, добавив, что до конца лета у водоёма также планируют высадить новые растения.
После благоустройства озера в 2019 году у горожан возникли вопросы к скамейкам без спинок. В мэрии ответили, что такая модель подходит для городской среды.
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