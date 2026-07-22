Возрождение святыни: как храм Благоверного великого князя Александра Невского готовится отметить 150-летие

Тогда же было построено и помещение, в котором сегодня располагается Александро-Невский храм. В те годы в нем находилась медицинская лаборатория. Сам же храм на территории больницы был открыт в 1876 году. Перестройкой занимался Александр Никифоров, один из основателей Московского архитектурного общества.