Возрождение святыни: как храм Благоверного великого князя Александра Невского готовится отметить 150-летие

Храм Благоверного великого князя Александра Невского, как отметил ответственный за богослужение в храме протоиерей Анатолий Варнавский, — это «островок тишины в бурном море» парламентской жизни. В этом году храм празднует свое 150-летие. Отец Анатолий рассказал «Вечерней Москве» историю святого места: о его создании, угасании, возрождении и поделился планами, как будут отмечать знаковую дату.
Историческое здание Мосгордумы на Страстном бульваре построили в семидесятых годах 18 века для семьи князя Гагарина. История у усадьбы богатая и непростая. В 1802 году особняк сдали в аренду Английскому клубу, при пожаре 1812 года здание полностью выгорело. Восстановили его в 30-х годах 19 века по проекту архитектора Осипа Бове, чтобы открыть в нем Ново-Екатерининскую больницу.
Тогда же было построено и помещение, в котором сегодня располагается Александро-Невский храм. В те годы в нем находилась медицинская лаборатория. Сам же храм на территории больницы был открыт в 1876 году. Перестройкой занимался Александр Никифоров, один из основателей Московского архитектурного общества.
— Он устраивает в храме интересные своды, — рассказывает отец Анатолий, заходя в храм. — Посмотрите — они разной кривизны. Такое прогрессивное в те времена решение приводит к тому, что у здания очень хорошая акустика.
Храм посвятили Александру Невскому. По словам отца Анатолия, святой Александр Невский — великий государственный деятель, заложивший вектор российской дипломатии, и, что символично, покровитель законотворцев.
Реставрация после запустения.
Советская эпоха стала настоящим испытанием для всей православной церкви. Храмы при учреждениях с приходом советской власти закрывали в первую очередь, помещения изымали для государственных нужд. Не миновала эта участь и Александро-Невский храм.
— В начале 1920-х годов храм закрывается. Последний настоятель — протоиерей Симеон Архангельский — некоторое время служил в Дмитровском уезде, но в 1938 году его расстреляют на Бутовском полигоне. Он прославленный святой, российский новомученик, тоже наш небесный покровитель. Прослужил здесь с 1913 года до закрытия, — рассказывает отец Анатолий.
Больница просуществовала все советское время. Здание храма Александра Невского сохранилось — его переоборудовали под хозяйственные нужды. Стены внутри выложили кафелем, снаружи у стены со стороны алтаря пристроили высокую кирпичную трубу.
Даже в таком виде святое место несло благо людям, обеспечивая работу больницы. А окончательный упадок, как ни парадоксально, пришелся не на безбожную советскую эпоху, а на «святые девяностые».
— У больницы заколотили окна, в таком же состоянии находился и храм Александра Невского. Весь комплекс пребывал в упадке вплоть до 2010-х годов, когда московские власти приняли решение все здания отреставрировать и в том числе вновь открыть храм, — вспоминает отец Анатолий. — Реставрация храма завершилась в 2015 году, открыли патриаршее подворье. Святейший Патриарх издал указ о назначении меня настоятелем.
Вклад парламентариев.
У Александро-Невского храма богатый фотоархив. Отец Анатолий показывает фотографии с первого молебна, который прошел 6 декабря 2015 года. Чистые белые отштукатуренные стены внутренних помещений, нет ни росписи, ни иконостаса.
— Только люстру успели повесить, но в какой-то момент почему-то погас свет, — вспоминает отец Анатолий. — Тем не менее это было воодушевленное начало.
Через несколько месяцев храм с пастырским визитом посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святейший патриарх осмотрел храм и пожелал, чтобы в скором времени его оснастили всем необходимым. За более чем 10 лет сделано немало.
— Создан иконостас в русском стиле, с ручной резьбой, золочением. Иконы написал замечательный иконописец Алексей Дворников. Он же делал и роспись, — рассказывает отец Анатолий.
Некоторые иконы храму жертвовали его прихожане — депутаты Мосгордумы, сотрудники аппарата столичного парламента. Самая примечательная из них — икона великомученика Георгия Победоносца, с которой был совершен, пожалуй, самый масштабный в истории крестный ход.
— Эту икону брал с собой на орбиту космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев. Она пробыла полгода на МКС. По возвращении он подарил этот образ храму, где он и сейчас хранится, — говорит отец Анатолий.
В полете икона получила небольшое повреждение, но ее решили не восстанавливать, сохранить это свидетельство уникального события.
Место покоя и тишины.
Депутаты, сотрудники аппарата Мосгордумы и уполномоченного по правам человека в Москве, члены столичной Общественной палаты — это и есть прихожане храма.
— Храм на работе — это достаточно сложное состояние храма. Люди здесь не могут в полной мере распоряжаться собственным временем. С другой стороны, в Мосгордуме часто проходят различные мероприятия, которые по инициативе руководства московского парламента начинаются с молитвы, — рассказывает отец Анатолий.
Благодаря заботе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова и руководителя аппарата Всеволода Тимофеева в храме в прошлом году наконец-то появились колокола, храм обрел «голос».
Храм на работе — это еще и место покоя и тишины.
— Ведь если задуматься, парламент — это место, где люди, которые, возможно, придерживаются разных мнений, должны прийти к консенсусу. На деле это бывает достаточно сложно. И храм — это место спокойствия, остров тишины в этом бурном море, — говорит протоиерей Анатолий Варнавский.
Храм уже готовится к празднованию своего 150-летия осенью этого года. Ожидается приезд Святейшего Патриарха, готовится юбилейное издание — фотокнига, рассказывающая об истории храма и людях, которые над ним трудились. Кроме того, к знаменательной дате в Мосгордуме организуют выставку.
КСТАТИ.
Здание усадьбы Гагариных в 1828 году выкупил военный генерал-губернатор Москвы Дмитрий Голицын за 45 тысяч рублей для устройства в нем больницы. Ново-Екатерининская больница предоставляла бесплатное лечение даже для низших сословий. В 1876 году больница получила статус Императорской.