В Дагестане 27 июля объявили нерабочим днем из-за Дня конституции республики

«В 2026 году нерабочий праздничный день — День конституции Республики Дагестан совпадает с выходным днем — воскресеньем. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник 27 июля 2026 года», — говорится в сообщении.