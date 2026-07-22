В Дагестане 27 июля объявили нерабочим днем из-за Дня конституции республики

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Нерабочим днем объявили 27 июля в Дагестане в связи с празднованием Дня конституции республики. Об этом сообщает региональное правительство.
«В 2026 году нерабочий праздничный день — День конституции Республики Дагестан совпадает с выходным днем — воскресеньем. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник 27 июля 2026 года», — говорится в сообщении.
Указом Государственного совета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан (26 июля) объявлен нерабочим днем.