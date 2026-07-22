Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане 27 июля объявили нерабочим днем из-за Дня конституции республики

Выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник.

МАХАЧКАЛА, 22 июля. /ТАСС/. Нерабочим днем объявили 27 июля в Дагестане в связи с празднованием Дня конституции республики. Об этом сообщает региональное правительство.

«В 2026 году нерабочий праздничный день — День конституции Республики Дагестан совпадает с выходным днем — воскресеньем. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с воскресенья 26 июля переносится на понедельник 27 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

Указом Государственного совета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан (26 июля) объявлен нерабочим днем.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше