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Президент Чехии начал получать анонимки с угрозами

Президент Чехии получает письма с нецензурной бранью и угрозами.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году президенту Чехии Петру Павелу начали приходить письма с угрозами. Об этом пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек сообщил журналистам.

«Мы имеем дело с двумя подобными случаями. Одно письмо пришло в феврале этого года, а другое в июне. Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления», — сказал он.

Как уточнил официальный представитель полиции, несколько похожих писем поступило и в канцелярию президента. Правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту.

Данек также напомнил, что ранее в этом году полиция уже предъявила обвинение мужчине за угрозы в соцсетях во время визита президента в Оломоуцкий край.

Как ранее сообщал KP.RU, в здании чешского правительства было обнаружено записывающее устройство.