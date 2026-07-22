Президент Чехии начал получать анонимки с угрозами

В 2026 году президенту Чехии Петру Павелу начали приходить письма с угрозами. Об этом пресс-секретарь полиции Праги Ян Данек сообщил журналистам.
«Мы имеем дело с двумя подобными случаями. Одно письмо пришло в феврале этого года, а другое в июне. Письма содержат угрозы непосредственно в адрес президента, нецензурную лексику и оскорбления», — сказал он.
Как уточнил официальный представитель полиции, несколько похожих писем поступило и в канцелярию президента. Правоохранительные органы уже проводят проверку по данному факту.
Данек также напомнил, что ранее в этом году полиция уже предъявила обвинение мужчине за угрозы в соцсетях во время визита президента в Оломоуцкий край.
Как ранее сообщал KP.RU, в здании чешского правительства было обнаружено записывающее устройство.