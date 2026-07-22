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В ВСУ заявили о скором появлении в армии лазерных установок для борьбы с дронами

В украинской армии заявили, что в ближайшие месяцы могут появиться лазерные установки, способные сбивать FPV-дроны.

Источник: Комсомольская правда

В Вооруженных силах Украины могут появится лазерные установки, предназначенные для борьбы с беспилотниками. Об этом заявил заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко.

«Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существует. Оно уже сегодня способно сбивать FPV», — сообщил он.

По словам Лебеденко, разработка лазерных установок ведется силами военных структур Украины с привлечением к работе частных предприятий. Новые виды вооружений якобы могут появляться в ВСУ в ближайшие месяцы.

Ранее KP.RU сообщал, что в России представили новейшие беспилотники «Сатурн». Дрон является не боевой моделью, предназначенной для наблюдения за территорией и доставки крупногабаритных грузов.

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