Дмитрий Медведев: Три миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

По мнению генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, нужно обратить особое внимание на развитие малых городов, в которых проживает от 50 до 80 тысяч человек. Основной задачей должно стать создание в таких населенных пунктах комфортной среды и укрепление сотрудничества крупных предприятий с муниципалитетами в решении социальных вопросов.