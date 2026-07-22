Дмитрий Медведев: Три миллиона предложений поступило в новую Народную программу «Единой России»

В новую Народную программу «Единой России» поступило почти 3 миллиона предложений, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев. Выступая на заседании Экспертного совета, он отметил, что количество инициатив граждан превзошло аналогичный показатель 2021 года. Дмитрий Медведев отметил, что обновленный программный документ партии должен содержать ответы на семь главных вызовов, которые стоят перед Россией.
«Наибольшее число инициатив касается ответа на такой вызов как неравномерное развитие регионов нашей страны. Для решения этой проблемы российским семьям нужно обеспечить комфортные условия для жизни», — подчеркнул председатель партии.
Одним из основных вызовов является обеспечение безопасности России и поддержка участников СВО.
«Вместе с Героями России, участниками специальной военной операции мы разрабатываем меры по поддержке ветеранов боевых действий. Нужно уделить пристальное внимание вопросам развития военного производства, обеспечения наших бойцов самым современным оружием», — рассказал Дмитрий Медведев.
Он пообещал, что партия продолжит работать над укреплением экономики и развитием социальной сферы, повышением качества жизни граждан во всех регионах и обеспечением безопасности.
«Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», — отметил председатель партии.
В ходе заседания его участники представили свои предложения для Народной программы. Директор ММКЦ «Коммунарка» Денис Проценко рассказал об основных инициативах по развитию здравоохранения. Среди них — усиление первичной медицинской помощи, рост числа сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, а также увеличение числа врачей общей практики.
Еще одно направление касается изменения отношения россиян к своему здоровью: от непосредственного лечения необходимо переходить к профилактике болезней, диспансеризации и качественному долголетию. Особое внимание, по словам Дениса Проценко, необходимо уделить юным пациентам с сахарным диабетом первого типа.
По мнению генерального директора ГК «Росатом» Алексея Лихачева, нужно обратить особое внимание на развитие малых городов, в которых проживает от 50 до 80 тысяч человек. Основной задачей должно стать создание в таких населенных пунктах комфортной среды и укрепление сотрудничества крупных предприятий с муниципалитетами в решении социальных вопросов.
Подводя итоги совета, Герой России Евгений Поддубный отметил: уже сейчас отчетливо виден контур новой Народной программы партии.
«Он человекоцентричен. Ориентирован на поддержку человека, но и также направлен на укрепление суверенитета нашей страны. Это два наиболее необходимых сейчас направления», — подчеркнул военкор.
Напомним, 28 июня в Москве прошел первый этап XXIII Съезда «Единой России». На нем были выдвинуты первые предложения в Народную программу, с которой партия идет на выборы. Окончательный вариант программного документа будет утвержден на втором этапе съезда в августе.